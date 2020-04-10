Яму на асфальте начали ремонтировать после обидной надписи о мэре Кличко

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Улицу Елизаветы Чавдар на столичных Осокорках, известную на весь Киев ужасным состоянием асфальтового покрытия, снова начали "латать".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Казанский пишет на странице в сети Facebook.

"С улицей Чавдар творятся какие-то странные дела. Если помните, я уже писал о ней раньше. Это улица-призрак, которой нет на балансе города, и из-за этого она долгое время не ремонтировалась" - написал он.

Вместе с тем, Казанский отметил, что после нескольких постов его постов в соцсти Facebook с описанием проблемы, а также личной встречи с мэром Кличко, в мае прошлого года ямы на ул. Чавдар все-таки залатали. По его словам, тогда же мэр пообещал взять улицу на баланс и провести полноценный ремонт, но этого так и не случилось. Поэтому за зиму на месте старых латок снова образовалось несколько больших ям и улица снова стала труднопроходимой.

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"Недавно кто-то написал на асфальте краской КличкО чОрт, таким образом, чтобы ямы были вместо буквы О. А сегодня утром ямы принялись спешно латать прямо под дождем, укладывая асфальт в лужи", - отметил журналист.