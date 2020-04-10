Ожидаем согласия стран-участниц на проведение "нормандского формата", - Кулеба

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Украина работает над получением принципиального согласия на проведением "нормандского саммита", а после согласования его даты будет обсуждаться формат, в том числе онлайн-режим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Вариант проведения" нормандского саммита" в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы в принципе получить согласие всех трех стран, прежде всего Российской Федерации, Франции и Германии, на проведение такого саммита. И как только мы поймем дату, когда этот саммит может состояться, после этого мы перейдем к обсуждению того, в каком формате он может быть проведен ", - сказал Кулеба.

Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года после трехлетнего перерыва.

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