На Одесской таможне в марте на растаможке автомобилей "потеряли" $5 млн, - замначальника киевской таможни Тупальский

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Команда "Новой таможни" потеряла на каждом автомобиле где-то минимум по $700.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский, передает Цензор.НЕТ.

"Последние "победные реляции" о том, как на "Новой таможни" все растет по сравнению с предшественниками на фоне недополучения десятков миллиардов уже даже не смешны. А манипуляции, к которым прибегает команда Facebook-реформаторов, чтобы скрыть свои ошибки, становятся все абсурднее. Вот самый простой и, на мой взгляд, вопиющий пример того, что остатки таможенной системы в их руках просто рассыпаются. Март 2019. Одесса. В течение месяца оформлены 2674 транспортных средства. Уплачены налоги 208 000 000. В среднем на одно авто - 77 800 гривен или где-то 3000 долларов по курсу 27 грн/$. Март 2020. Та же Одесса. Оформлены !!! 7074 транспортных средства. Уплачены налоги - 452 миллиона - в среднем 63 000 гривен или где-то 2,3 тысячи долларов на одном авто. Падение налоговой нагрузки - на четверть!" - рассказал он.

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"Еще раз: на каждом автомобиле "прозрачная" команда "Новой таможни" где-то потеряла минимум по $ 700! А в целом бюджет только за март, только на Одесской таможне и только в этом сегменте импорта потерял 5 000 000 долларов или 133 миллиона гривен. Вот, откуда потери на десятки миллиардов! Вот ресурс наполнения бюджета! И когда вам говорят, что импорт упал, это лишь часть правды. Потому что есть такое понятие, как бюджетоформирующие товары. Автомобили в этом рейтинге находятся в ТОП-5. И их импорт вырос втрое! на 300%! А то, что упал импорт, простите, белья, так оно и в ТОП-50 бюджетообразующих товаров не входит! А как можно было допустить падение налогов по американским автомобилям, которые заходят через Одессу, и стоимость которых можно проверить в открытых источниках, в частности по данным аукционов, где они были проданы ..., я даже представить не могу. Единственные два варианта: либо аналитика вообще не делается, или все не так "прозорро". И страшно представить, что там происходит с импортом машин из ЕС", - резюмировал Тупальский.





