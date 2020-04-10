УПЦ МП проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, - архиепископ Климент

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Украинская православная церковь Московского патриархата проведет пасхальную службу в церковном дворе Киево-Печерской лавры перед храмом.

Об этом "Українським новинам" сообщил митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря), передает Цензор.НЕТ.



"Служба начнется в 23:00 18 апреля и будет проходить во дворе возле Лавры", - сказал он.



Митрополит заверил, что будут соблюдены все нормы, установленные властью.



В частности, в храме смогут быть не более 10 человек, а на улице прихожане смогут принять участие в богослужении, находясь друг от друга на расстоянии 1,5 метра и более.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в в Киево-Печерской лавре зафиксированы 26 случаев заражения коронавирусом.