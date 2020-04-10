УПЦ МП проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, - архиепископ Климент

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упц,мп,климент

Украинская православная церковь Московского патриархата проведет пасхальную службу в церковном дворе Киево-Печерской лавры перед храмом.

Об этом "Українським новинам" сообщил митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря), передает Цензор.НЕТ.

"Служба начнется в 23:00 18 апреля и будет проходить во дворе возле Лавры", - сказал он.

Митрополит заверил, что будут соблюдены все нормы, установленные властью.

В частности, в храме смогут быть не более 10 человек, а на улице прихожане смогут принять участие в богослужении, находясь друг от друга на расстоянии 1,5 метра и более.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в в Киево-Печерской лавре зафиксированы 26 случаев заражения коронавирусом. 

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+8 Kolja Stambulskij
нормально...какой то естественный отбор произойдет и прокацапленных дебилов станет меньше
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10.04.2020 10:53
+8 Владимир Попов bc9c3a60
ЖИРНАЯ ПОПОВСКАЯ МОРДА---СОБЛЮДАЙ КАРАНТИН !!!!! НЕ ГОНИСЬ ЗА БАБЛОМ !!!!!!!
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10.04.2020 10:58
+7 Чайка Київ
Яка УПЦ мп? Це шо за церква? Ви про що?
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10.04.2020 11:03
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