Геращенко об окончании карантина: "Думаю, это будет первая декада мая"

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Геращенко об окончании карантина: "Думаю, это будет первая декада мая"

Карантин в Украине может закончиться в первой декаде мая.

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистки о возможных сроках окончания карантина, Геращенко сказал: "Когда президент, правительство и народ Украины будут уверены в том, что нам удалось благодаря карантину остановить эпидемию коронавируса. Я думаю, это будет первая декада мая. Такие оценки связаны с прогнозами ведущих экспертов-вирусологов".

Если сравнить ситуацию с коронавирусом в Украине и других странах, благодаря карантину украинским властям удалось сдержать развитие вируса, отметил замминистра.

Он добавил, что намерение ввести комендантский час в западных областях Украины исходит от мэров Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска, где самые высокие показатели распространения COVID-19. "Но пока такие решения не принимались", - подчеркнул Геращенко.

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Коронавирус и карантин
карантин Геращенко Антон COVID-19 коронавирус
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