Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса

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Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере $150 млн, в частности, $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и $100 для улучшения уровня социальной защиты в целом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и Всемирного банка.

Уже в мае этого года Украина получит $50 млн для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.

Средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.

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