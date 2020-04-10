Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится

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Глава МВД Арсен Аваков, который в своем последнем посте в соцсети рассказал, когда, по его мнению может завершиться карантин, а также о мерах, которые принимает власть для поддержки граждан, заявил, что не хочет становиться главой правительства.

Об этом он написал в комментариях к своему посту в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, один из пользователей соцсети под постом министра уточнил, готовится ли Аваков к премьерству.

"Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер (Денис Шмыгаль. - Ред.) нравится!" - написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков

Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится 01

Как сообщалось ранее, Аваков говоря о сроках завершения карантина, выразил надежду, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а окончательно оправится - к лету. Кроме того он добавил, что в Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска. В связи с этим, выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления.

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Топ комментарии
+12 Прощай немытая раССея
Согласен, если учитывать, что он сейчас реально теневой президент.... Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится - Цензор.НЕТ 2881


Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится - Цензор.НЕТ 7144
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10.04.2020 11:10
+9 цыцкин
Скільки Сабаков заплатив цезору щоб його так часто цитували? пан Бутусов звітки така любов до міністра которого не підтримує 95 % населення, котрий зганьбив себе тим що замість реформи поліції збудував банальне ОЗУ. Який пускає пил в очі зеленому))) Да видивиться що робиться в поліції. А воно коментує то що йому не потрібно коментувати..кожний висер не обходиться без авакова чи його говномета Геращенка))
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10.04.2020 11:12
+8 Вася Шевченко f77d76ba
и глазки... то светятся надеждой
(и пальцы перекрещены...и на ногах тоже))))
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10.04.2020 11:18
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