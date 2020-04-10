Штаб по борьбе с COVID-19 в Одесской области помог 24 больницам на 115 млн грн

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Антикризисный штаб по борьбе с СOVID-19 в Одесской области при поддержке более 200 бизнесменов региона за период с 16 марта привлек более 115 млн грн для обеспечения больниц и медиков. Таким образом, 24 региональные больницы как минимум на первое время обеспечены необходимым оборудованием и индивидуальными средствами защиты для медиков.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Штаба Андрей Ставницер.

"24 больницы области уже обеспечены необходимым минимумом, чтобы встретить эпидемию. Оснащение некоторых приближается к историческому максимуму. Это колоссальный труд почти 300 человек. Это фантастический ресурс, люди отдали огромное количество времени, энергии, контактов, знаний, возможностей и денег не своим домашним, не друзьям и не сотрудникам, но всей области", – отметил он.

По словам Ставницера, по состоянию на 8 апреля 2020 года для области, в частности, уже закуплено:

- 41 аппарат ИВЛ,

- 21 аппарат ПЦР-тестирования,

- 26 кислородных концентраторов,

- 150 аппаратов БиПАП,

- 12 аппаратов СИПАП,

- 10 мониторов пациента,

- 20 пульсоксиметров,

- 20410 защитных комбинезонов,

- 55000 бахил,

- 108400 пар перчаток,

- 224 00 респираторов,

- 5000 продуктовых наборов.

Кроме того, благодаря совместным усилиям представителей Штаба и депутатов Одесского облсовета, сегодня на внеочередной сессии было принято решение о дополнительной региональной надбавке в размере 200% должностного оклада для медиков. В среднем они будут получать от 15 до 30 тыс. грн.

Инициатива о доплате медикам принадлежит совладельцам ТИС Олегу Кутателадзе и Андрею Ставницеру, а также генеральному директору "Бруклин Киев Порт" Юрию Губанкову и председателю правления банка "Восток" Вадиму Мороховскому.

"Дорогие медики, мы говорили вам, что слышим вас и думаем о том, как облегчить вам жизнь. Мы объединились с областным советом и сделали еще один шаг на этом пути. Не отчаивайтесь и пишите нам, если мы можем сделать еще что-нибудь. Держитесь. Спасибо всем, кто сделал это решение возможным", – добавил Ставницер.

Отметим, что бизнесмены других регионов также стараются обеспечить больницы и медиков всем необходимым. Бизнес Львовской области собрал почти 401 тыс грн. IT Кластер закупил – 3 тыс тестов, Meest Group -10 тыс тестов, "Мебель-Сервіс" – 20 тыс масок, Soft Serve – 4 тыс респираторов.

В Днепропетровской области усилиями бизнеса закуплено 57 аппаратов ИВЛ, 10 тысяч тестов, а также другое оборудование и средства защиты для больниц и медиков.

Антикризисный штаб Одесской области для противодействия распространению коронавируса создан 16 марта после встречи президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса. Его возглавил совладелец ТИС, одессит Андрей Ставницер. Вместе с благотворительными организацями, представителями ключевого бизнеса региона и волонтерами штаб сосредоточился на четырех ключевых направлениях: закупке необходимого оборудования для опорных больниц города и области, закупке средств защиты для медиков, обеспечении продуктовыми наборами пожилых одиноких пенсионеров, организации доставки врачей на рабочие места.