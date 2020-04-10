За сутки на Житомирщине выявили 21 новый случай COVID-19: всего случаев 52, - ОГА

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В Житомирской области лабораторно подтверждены уже 52 случая коронавирусной инфекции. Всего за минувшие сутки обнаружили 21 случай COVID-19.

Новые 11 случаев заболевания за прошедшие сутки (9 апреля) обнаружили у жителей Коростеня, Житомира и Черняховского района, сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10:00 10 апреля 2020 г. на Житомирщине зарегистрированы 52 случая коронавирусной инфекции:

2 случая в г.. Радомышль (1 - летальный 03.2020г., 1 - зарегистрированный 27.03.2020г.),

6 случаев в г.. Житомире (1 - зарегистрированный 19.03.2020г., 1 - зарегистрированный 03.04.2020г., 2 - зарегистрированные 07.04.2020г., 1 - зарегистрированный 08.04.2020г., 1 - зарегистрированный 09.04.2020г.),

15 случаев в Бердичевском районе (1 - летальный 04.2020г., 1 - зарегистрированный 01.04.2020г., 1 - зарегистрированный 04.04.2020г., 1 - зарегистрированный 06.04.2020г., 3 - зарегистрированные 07.04.2020г., 2 - зарегистрированные 08.04. 2020г., 1 - летальный 09.04.2020г., 5 - зарегистрированы - 09.04.2020г.),

12 случаев в Малинском районе (1 - зарегистрированный 26.03.2020г., 1 - зарегистрирован - 04.04.2020г., 2 - зарегистрированные 06.04.2020г., 4 - зарегистрированные 07.04.2020 г., 4 - зарегистрированные 09.04.2020г.)

14 случаев в Коростенском районе (2 - зарегистрированные 03.04.2020г., 2 - зарегистрированные 07.04.2020г., 1 - зарегистрированный 09.04.2020г., 9 - зарегистрированные 09.04.2020г.)

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1 случай в Житомирском районе (1 - зарегистрированный 07.04.2020г.)

2 случая в Черняховском районе (1 - зарегистрированный 07.04.2020г., 1 - зарегистрированный 09.04.2020г.).

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичевском (15), Коростенском (14) и Малинском (12) районах.