"На грани выживания": На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят безработицу из-за карантина и программу действий правительства

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Сегодня, 10 апреля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", состоится эксклюзивное обсуждение с премьер-министром и лидерами парламентских фракций вопросов помощи людям, которые остались без работы из-за карантина, и программы действий правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в студии обсудят такие вопросы: В каких условиях работают наши врачи в Украине и за рубежом? Какими могут быть последствия пожара вблизи Чернобыля?

Гости студии:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Егор Фирсов, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины;

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Ярослав Железняк, заместитель главы фракции партии "Голос";

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;

Елена Мискун, руководитель отдела экологизации промышленности Общественной организации "Экодия".

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