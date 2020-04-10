За сутки в РФ выявлено 1786 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных - почти 12 тыс., 94 человека - умерли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант", сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 1459 человек. Общее число заразившихся достигло 11 917.
За сутки умерли 18 человек, общее число достигло 94. Выздоровели 97 человек, всего - 795.
Регионы с наибольшим числом новых случаев заражения:
Большинство заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщил городской оперштаб в Telegram.
Среди новых заболевших:
Напомним, с конца марта в Москве и большинстве регионов России введен режим самоизоляции. За его нарушение грозят штрафы на сумму до 15 тыс. руб. Гражданам разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости: чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор, погулять с домашним животным, обратиться за медицинской помощью, съездить на работу.
Думаю чехам надо возбудить уголовное дело против московии за установку новых памятников сталину, например, в Сургуте.