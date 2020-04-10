Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп "Голоса" Железняк

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Возможно будет еще одно внеочередное заседание Рады на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Пока коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное заседание на следующей неделе. Позиция партии "Голос" однозначна - вопрос банков должен быть первым", - говорится в сообщении.

Также Железняк опубликовал пока предварительную повестку дня:



- 3279 (изменения бюджета 2020)

- 2370 (земельные кадастры)

- 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином)

- 3132 (вопрос АМКУ)

- 3276 (особенности судебного контроля на период карантина)

- 1049 (единый счет с минус табачной правки)

- 2339 (ответственность за поджоги травы)

- постановления об отмене голосования о рынке земли.

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