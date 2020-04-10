Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп "Голоса" Железняк

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Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп "Голоса" Железняк

Возможно будет еще одно внеочередное заседание Рады на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Пока коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное заседание на следующей неделе. Позиция партии "Голос" однозначна - вопрос банков должен быть первым", - говорится в сообщении.

Также Железняк опубликовал пока предварительную повестку дня:

- 3279 (изменения бюджета 2020)
- 2370 (земельные кадастры)
- 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином)
- 3132 (вопрос АМКУ)
- 3276 (особенности судебного контроля на период карантина)
- 1049 (единый счет с минус табачной правки)
- 2339 (ответственность за поджоги травы)
- постановления об отмене голосования о рынке земли.

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Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп Голоса Железняк 01

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Топ комментарии
+2 Valery Greff
Цугцванг. Или дефолт нападёт, или Беня... Рада не будет рассматривать закон о банках в понедельник, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4798
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10.04.2020 12:01
+1 вау
А что так ?
коалиция и президент с Коломойским еще не закрыли все финансовые вопросы ?

бухгалтера Коломойского и слуги народа не свели дебет с кредитом за президентские выборы ???
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10.04.2020 12:01
+1 вау
а почему МЫ опять платить должны за банкет квартала с коломойским ?
я не хочу дефолта, при чем при дефолте все долги сохраняются и их все равно нужно будет выплачивать ...
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10.04.2020 12:08
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