13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко

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13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко

В Киеве по состоянию на утро 10 апреля 13 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 348 заболевших.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В столице количество киевлян, заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года. И 14-летняя девушка. Также четверо мужчин - от 35 до 71 года. Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+1 Mart
Педаля как всегда...
Вчера в Киеве было 300, сегодня 348, но по его мнению добавилось всего 13 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 7515
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10.04.2020 12:10
+1 Valery Greff
Всё норм - так на онлайн-уроках учат. 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 6883
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10.04.2020 12:16
+1 Вольф Ларсен
30,2 - 2,2 = 18,2 13 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 348 осіб захворіли, - Кличко - Цензор.НЕТ 4732
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10.04.2020 12:26
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