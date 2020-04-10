Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта"

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народный,фронт,нф

Обыски в доме Татьяны Чорновол по "делу Майдана", к сожалению, подтверждают то, что представители реванша во власти начали наступление на Революцию Достоинства. Они взялись переписывать историю и искажать реальность в соответствии с кремлевскими директивами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".

"С самого начала российская пропаганда стремилась осудить участников Майдана. Все время враг предпринимал попытки запятнать Революцию и ее достижения. Их задача состояла в том, чтобы вообще дискредитировать выбор, который украинский народ сделал на Майдане", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что сегодня власть делает огромную ошибку в том, что на фоне многих других проблем позволяет представленным в ней реваншистам осуществлять наступление на Революцию Достоинства.

"Это, безусловно, создаст дополнительное общественное напряжение в сверхсложной ситуации, вызванной пандемией и неизбежным социально-экономическим кризисом. В интересах власти и государства немедленно прекратить бессмысленные преследования участников Майдана. Ведь украинцы при любых условиях продолжат борьбу за право жить в демократической Украине, которая непременно станет членом ЕС и НАТО. Именно это было целью Революции Достоинства. Сейчас власти нужно не создавать дополнительные точки напряжения, а объединять украинское сообщество для преодоления вызовов, перед которыми оказалась наша страна", - подытожили в пресс-службу партии.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме происходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом.

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Топ комментарии
+9 Вася Шевченко f77d76ba
не реванш...не?
вчитайтесь! т.е. из-за проведения АТО, а никак не из-за агрессии рахи и сепарни "громадяни стали переселенцями" ???? да????

Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 6325

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10.04.2020 12:25
+8 ALEX 13 fb91baed
Мрази зеленые !!!! Пора вынимать вилы !!!
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10.04.2020 12:33
+7 Fobos
бойко..? це той риг, який на думку юГіка (ексгепрокурора), чистий перед законом як сіднички немовляти..?
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10.04.2020 12:26
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