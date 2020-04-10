ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол. ВИДЕО

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновол. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

 Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса. 10 апреля следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой. В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал "Цензор.НЕТ", обыск в доме экс-нардепа Татьяны Чорновол происходил в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Подозрение Чорновол
ПР убийство Чорновол Татьяна евромайдан ГБР
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Топ комментарии
+52 vitalmod
Это за Майдан. У земразей это еще не реванш...
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10.04.2020 12:22
+47 ruscrasher King
А те кто тогда избили Татьяну до полусмерти уже сидят?
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10.04.2020 12:26
+43 Гыг с Вами
это нормально,шо в кацапню она вселяет ужас ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол - Цензор.НЕТ 5925.так и должно быть
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10.04.2020 12:24
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