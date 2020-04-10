ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол. ВИДЕО

27937

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновол. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса. 10 апреля следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемой. В ходе которых изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обыски у Чорновол подтверждают то, что представители реванша начали наступление на Революцию Достоинства, - заявление "Народного фронта"

Как ранее сообщал "Цензор.НЕТ", обыск в доме экс-нардепа Татьяны Чорновол происходил в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.