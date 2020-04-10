Все, кроме священника, должны быть в масках, в храм пускать не более 10 человек, - Геращенко о правилах во время Пасхи

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Министерство внутренних дел не будет закрывать храмы во время Пасхи вопреки усиленным ограничительным мерам. Но все прихожане должны придерживаться некоторых требований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы не можем применять силу для закрытия храмов, это было бы неправильно. Но мы провели целый ряд встреч и консультаций, встреч через видеосвязь, с руководителями украинских религиозных конфессий и договорились о том, что на Пасху будут вводиться определенные правила", - сказал он.

В день Пасхи в храмы позволят пускать не более 10 человек, отметил Геращенко. Среди прочего, все, кроме священника, должны быть в защитных масках и придерживаться социальной дистанции.

Также церкви будут вести ретрансляции литургий. "Поэтому мы делаем так, чтобы люди не болели", - подытожил Геращенко.

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