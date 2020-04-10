Все, кроме священника, должны быть в масках, в храм пускать не более 10 человек, - Геращенко о правилах во время Пасхи

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церковь,религия,пасха,вера,коронавирус

Министерство внутренних дел не будет закрывать храмы во время Пасхи вопреки усиленным ограничительным мерам. Но все прихожане должны придерживаться некоторых требований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы не можем применять силу для закрытия храмов, это было бы неправильно. Но мы провели целый ряд встреч и консультаций, встреч через видеосвязь, с руководителями украинских религиозных конфессий и договорились о том, что на Пасху будут вводиться определенные правила", - сказал он.

В день Пасхи в храмы позволят пускать не более 10 человек, отметил Геращенко. Среди прочего, все, кроме священника, должны быть в защитных масках и придерживаться социальной дистанции.

Также церкви будут вести ретрансляции литургий. "Поэтому мы делаем так, чтобы люди не болели", - подытожил Геращенко.

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Коронавирус и карантин
карантин МВД церковь Геращенко Антон COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Ali Hasan
Щось багато Антона Геращенко! Мабуть він десь влаштувався тарілки лизати🐸
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10.04.2020 12:23
+5 Manfred
Придурок, какой в нафиг храм, какая нафиг Пасха, вы дегенераты тупорылые, вам Лавры мало? Закрыть все церкви, ВСЕ!!!
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10.04.2020 12:28
+4 pompiere
Вовка ноги кормлять, а геращенка язик. Пальця об палець в житті не вдарив. А язиком встигає всюди.
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10.04.2020 12:26
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