Зеленский изменил положение о военной службе

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Зеленский изменил положение о военной службе

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами военной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в Указе президента №135/2020, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или объявления демобилизации на срок шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продлена по новому контракту на шесть месяцев.

Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины.

В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Военнослужащие, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе и при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.

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Топ комментарии
+25 буков
По новому закону, хто ухилився 4 рази, може ухилитись в 5-й раз.
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10.04.2020 12:27
+25 SER BERBA
Зеленский изменил положение о военной службе - Цензор.НЕТ 2632
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10.04.2020 12:30
+13 SER BERBA
Головнокомандувача звільнено ще рік тому,
його роль виконує гівнокомандувач, не плутайте будь ласка,
Ви ж не вчителі на уроках 95 кварталу
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10.04.2020 12:29
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