Зеленский разрешил генералам служить до 70 лет - указ президента

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Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами военной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в Указе президента №135/2020, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или объявления демобилизации на срок шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продлена по новому контракту на шесть месяцев.

Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины.

В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Военнослужащие, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе и при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.

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Напомним, что предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, - это предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве (ст. 22 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"). Сответсвенно предельным возрастом пребывания в запасе и в военном резерве является предельный возраст пребывания в запасе второго разряда (ч. 4 ст. 28 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"). Для лиц, находящихся в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, - это 60 лет. Для лиц офицерского состава, находящихся в запасе: младшего и старшего офицерского состава - 60 лет, высшего офицерского состава - 65 лет.