Для поддержания экономики нужна концентрация усилий на базовых отраслях промышленности, - СМИ

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Для спасения экономики в условиях мирового экономического кризиса власти необходимо сосредоточиться на поддержке базовых отраслей промышленности и поддержке экспортеров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Прививка для экономики: как Украине выстоять во время кризиса".

В материале отмечается, в кризисных условиях государству необходимо, прежде всего, оказать поддержку тем отраслям, в которых Украина в данный момент имеет конкурентные преимущества в мире. Среди них выращивание сельхозпродукции, добыча горнорудного сырья, производство металлопродукции.

"Без поддержки этих экспортных отраслей экономика страны рухнет в ближайшее время, что чревато снижением доходов граждан и подрывом рейтингов власти. Ведь в перечисленных индустриях заняты миллионы работников, а еще миллионы работают в сферах, смежных с агропромышленным и горно-металлургическим комплексами", - подчеркивается в материале. Кроме того, именно экспортоориентированные отрасли формируют львиную долю притока иностранной валюты в страну, что важно в аспекте сдерживания девальвации гривни. А также с учетом необходимости выплаты Украиной в текущем году около 6,5 млрд долларов по внешним долгам и 2,4 млрд долларов по номинированным в инвалюте внутренним гособлигациям.

"Без обеспечения стабильной и комфортной работы экспортеров, дающих стране валюту, выплата этих долгов без девальвации гривни невозможна. И хотя золотовалютные резервы Национального банка находятся пока на достаточно комфортном уровне, они уже начинают таять из-за активной продажи долларов НБУ для сдерживания курса", - отмечается в материале.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что в условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет Министров в связи с ужесточением некоторых карантинных мер не намерен останавливать промышленные предприятия, товарооборот и деятельность объектов критической инфраструктуры. Министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта.