COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Соломенском районе. КАРТА

3369 2
соломенка

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Соломенском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +1
- Дарницкий - +1
- Деснянский - 0
- Днепровский - +1
- Оболонский - +1
- Печерский - 0
- Подольский - +2
- Святошинский - 0
- Соломенский - +6
- Шевченковский - +1

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 78. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 46 случаев коронавируса, в Дарницком - 46, в Шевченковском - 44, Голосеевском - 29, Оболонском - 24, Подольском - 23, Днепровском - 23, Деснянском - 20.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 15.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Соломенском районе 01

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Смотреть комментарии