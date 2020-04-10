COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Соломенском районе. КАРТА

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За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Соломенском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +1

- Дарницкий - +1

- Деснянский - 0

- Днепровский - +1

- Оболонский - +1

- Печерский - 0

- Подольский - +2

- Святошинский - 0

- Соломенский - +6

- Шевченковский - +1

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 78. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 46 случаев коронавируса, в Дарницком - 46, в Шевченковском - 44, Голосеевском - 29, Оболонском - 24, Подольском - 23, Днепровском - 23, Деснянском - 20.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 15.