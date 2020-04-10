У 91 жителя Южной Кореи, признанных ранее полностью вылечившимися от COVID-19, снова обнаружен вирус

5454

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

В центре сообщили, что взяли у этих зараженных из органов дыхания клетки вируса для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не ранее чем через две недели. В частности, специалисты хотят понять, вырабатывает ли организм у этих пациентов антитела против COVID-19.

Между тем, южнокорейские специалисты предполагают, что с высокой долей вероятностью эти пациенты не были заражены повторно, а что ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь. Так, отмечается, что анализы показали у этих пациентов наличие COVID-19 через относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.

Также ряд вирусологов и эпидемиологов заявляли, что COVID-19 может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.

Подчеркивается, что заразившийся коронавирусом пациент считается полностью выздоровевшим после двух анализов на вирус, показавших негативный результат и сделанных с интервалом в сутки.

Читайте также: Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии

Ранее сегодня стало известно, что число новых случаев заражения коронавирусом в Южной Корее впервые с февраля упало ниже 30 - до 27. Таким образом общее число заболевших достигло 10 450 человек.

Число погибших от коронавируса выросло на четыре человека и составило 208 человек. В общей сложности 7117 человек в Южной Корее выздоровели.