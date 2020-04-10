В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС

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В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС

Сегодня, 10 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, ему также оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 21 вражеский обстрел, - штаб ОС

В штабе отметили, что на действия боевиков военнослужащие из состава Объединенных сил дали надлежащий ответ.

"На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС 01

Операция Объединенных сил
обстрел ранение военнослужащие наемники РФ операция Объединенных сил
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Топ комментарии
+3 133133
а как дать ответку, если потом ГБР обвинит в преднамеренном убийстве по сговору лиц ?
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10.04.2020 12:54
+3 Frol Fedoroff
Власть зеленых в Украине нигде в своих высказываниях, документах не называет расею странной агрессором. Если расея не агрессор, то по логике Украина платит пенсии и отправляет гуманитарку своим врагам,сепаратистам В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 5022. Более того, до пандемии, множество жителей оккупированной территории свободно шастали взад - вперед. История не знает таких гражданских войн, чтобы одна воюющая сторона кормила и поила другую. Поэтому нынешняя власть в Украине есть по сути пятая колонна РФ, которая работает на то,чтобы вернуть Украину под кацапское управление
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10.04.2020 13:03
+3 Senator S 01a656ec
Эрдоган с рюсским быдлом не церемонится,ни в Сирии ни в Ливии,крошит ИХТАМНЕТов крысы кремлевской пачками
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10.04.2020 13:03
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