В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС

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Сегодня, 10 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, ему также оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что на действия боевиков военнослужащие из состава Объединенных сил дали надлежащий ответ.

"На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.