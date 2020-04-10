Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент республики Корея Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, во время которого обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

Как отмечается, президенты обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования.

Также Зеленский поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен Кореи за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тыс. ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе", - заявил Зеленский.

Отмечается, что обсуждались также вопросы внедрения взаимного безвизового режима между двумя странами.

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