Враг выдвинул на ранее подготовленные огневые позиции на Донбассе более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубицы, - разведка

1220 20
разведка

Командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться введенными карантинными мероприятиями на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, оккупанты ограничили передвижение транспорта, в т.ч. для групп специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которое используют для сокрытия нарушений Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Так, на текущей неделе на отдельных направлениях зафиксировано выдвижение противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубиц.

Кроме того, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Истории болезни умерших изымают, а медиков запугивают уголовной ответственностью: оккупанты скрывают факты распространения COVID-19 на Донбассе, - ГУР

Оккупированные территории - Крым и Донбасс
вооружение Минобороны разведка Донбасс
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11 Анатолий Викторович 69e8413b
Ну шо падло зелёное ? До розводился а ?
показать весь комментарий
10.04.2020 13:14
+4 iMedvedeff
Ворог висунув на раніше підготовлені вогневі позиції на Донбасі понад 20 одиниць важкого озброєння, зокрема 122-мм гаубиці, - розвідка - Цензор.НЕТ 2259
показать весь комментарий
10.04.2020 13:23
+3 Envoy
Землю продают , какой такой враг ?
показать весь комментарий
10.04.2020 13:13
Смотреть комментарии