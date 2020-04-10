Чорновол об обысках ГБР: Преследуют те же люди, которые в 2013-м уже пытались казнить меня на Бориспольской трассе. ВИДЕО

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Бывшая журналистка и депутат Верховной Рады 8-го созыва Татьяна Чорновол рассказала о том, как проходил обыск у нее дома. По ее словам, ей вручили подозрения по 8 статьям, половина из которых предусматривает наказание от 5 до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное пресс-службой "Европейской Солидарности".

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По словам Чорновол, у нее изъяли одежду, которую она носила во время "Революции Достоинства", а именно 18 февраля 2014 года. Это куртка, каска и рюкзак. Также, по словам экс-депутата, у нее забрали оружие и телефон.

"Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Далее у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и его не имели права забирать... Обыскивали везде: и подвал, и погреб", - рассказала она.

Чорновол также отметила, что ей сообщили о подозрении в совершении преступлений по 8 статьям.

"В половине из них наказание что-то там от 5 до 15 лет. Это политические репрессии. Это дело за Майдан. Против меня как против активистки Майдана", - сказала экс-депутат.

Чорновол подчеркнула, что в ее лице преследуют весь Майдан.

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Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме происходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.