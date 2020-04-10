В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко

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кличко

В Киеве на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания коронавирусной инфекцией, будут вводить принудительный карантин, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"Чтобы предупредить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где выявлены очаги заболевания – на предприятиях, в учреждениях", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Модест Майоров
По большому счёту, Верховная Рада - это тоже организация.
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10.04.2020 13:35
+1 Envoy
Надо чтобы зафиксировали заболевание коронавирусом ? Мне кажется , что это тупо .
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10.04.2020 13:33
+1 Valery Greff
В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко - Цензор.НЕТ 3799
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10.04.2020 13:37
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