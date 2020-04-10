В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко

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В Киеве на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания коронавирусной инфекцией, будут вводить принудительный карантин, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"Чтобы предупредить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где выявлены очаги заболевания – на предприятиях, в учреждениях", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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