На Закарпатье в ближайшие выходные запрещено выходить на улицу, - ОГА

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Принято решение о максимальном ужесточении карантина в Закарпатской области, жителям запретили выходить на улицу в ближайшие выходные дни.

Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.

Согласно этому решению, ограничения вводят только на выходные дни. Так, запрещено будет передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.

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Соответствующее обращение обнародовал председатель Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

"Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это значит - начиная с 13 часов субботы 11 апреля до 6 часов утра понедельника 13 апреля - вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома! Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли посещать гостей, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет", - говорится в сообщении Гетманенко.

Также за порядком будет усиленно следить полиция.

"В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме. Службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии. Штрафов в 17000 гривен - нарушителям карантина - избежать не удастся", - добавляет Гетманенко.