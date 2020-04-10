На Николаевщине проводится очень мало тестов на COVID-19, с этим нужно немедленно разобраться, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же, есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.
"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить риски распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал президент.
Кроме того, Зеленский настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.
"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защитой должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", - подчеркнул Зеленский.
Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. .
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.