На Николаевщине проводится очень мало тестов на COVID-19, с этим нужно немедленно разобраться, - Зеленский

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На Николаевщине проводится очень мало тестов на COVID-19, с этим нужно немедленно разобраться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. Особое внимание обратили на ситуацию в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же, есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить риски распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защитой должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о тестировании на коронавирус в Николаевской области: Нашли определенные нарушения. Были даны рекомендации

Коронавирус и карантин
Зеленский карантин Николаевская область врачи COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+25 Scorpman Y
Очередная подлость Зеленского.
Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. .
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
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10.04.2020 13:48
+17 Йцу Кенг 07b0c614
На Николаевщине проводится очень мало тестов на COVID-19, с этим нужно немедленно разобраться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4929
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10.04.2020 13:46
+16 pompiere
Цікаво, щоч один вумнік із 73% пожалів, що в минулому році із штанів вискакував від радощів, що не відбулися дебати?
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10.04.2020 13:48
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