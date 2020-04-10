Обыски у вдовы героя АТО, участницы Майдана Чорновол, проводимые управляемым адвокатом Януковича ГБР, - это ужасный символ реванша, - Порошенко

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Обыски у вдовы героя АТО, участницы Майдана Чорновол, проводимые управляемым адвокатом Януковича ГБР, - это ужасный символ реванша, - Порошенко

Обыски, которые сегодня утром следователи ГБР провели в доме участницы Майдана, вдовы героя АТО, народного депутата восьмого созыва Татьяны Чорновол - это символ реванша Антимайдана.

Так прокомментировал это событие пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я обращаюсь к власти, к президенту - остановить этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира", - призвал Петр Порошенко.

"Это сегодня имеет ужасный символизм. Это означает победу антимайдана. Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двух детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана", - подчеркнул Порошенко.

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"Это точно неприемлемо. Мы не оставим это без реакции", - отметил Порошенко.

Он сообщил, что по его информации, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона. "Начиная от суда, который это рассматривал, - это печально известный Печерский суд, который штампует подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. И завершая тем, как проходили обыски, изъятие вещей, издевательства над вдовой, активистом на основании подписи бывшего адвоката Януковича", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом. В итоге ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Подозрение Чорновол
Порошенко ПР Чорновол Татьяна евромайдан ГБР
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Топ комментарии
+29 Kare Resa
Это вызов и плевок всей Украине. Вместо того что заниматься вопросом деоккупации Украины они напали на вдову героя АТО, участницу Майдана Чорновол, которая воспитывает двое несовершенно летних детей. Типичный почерк Кремля нападать на слабых, но в данном случае будет осечка
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10.04.2020 14:08
+27 VOLVO XC 70
СМЕРТЬ реваншистов и зеленой плесени... БУДЕТ В УКРАИНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ....Бог нам указывает нам ...что мы кого то не до расстреляли и не до повесили и зря пожалили....
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10.04.2020 14:11
+23 Valentin Nasus
Именно Порошенко должен быть виновен в том, что вся страна проголосовала за клоуна, потому что голосовала не за нового человека, а против проворовавшегося барыги. Именно благодаря Петеньке, не посадившего в свое время ни одного из коррупционеров, люди окончательно разуверились в Революции Достоинства. Реванш начался не в выборов марионетки Коломойского президентом Украины, а с того дня, когда Порошенко начал хоронить уголовные дела против своих близких - бриллиантовых прокуроров и т.п. воров.
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10.04.2020 14:09
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