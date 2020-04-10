Обыски у вдовы героя АТО, участницы Майдана Чорновол, проводимые управляемым адвокатом Януковича ГБР, - это ужасный символ реванша, - Порошенко

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Обыски, которые сегодня утром следователи ГБР провели в доме участницы Майдана, вдовы героя АТО, народного депутата восьмого созыва Татьяны Чорновол - это символ реванша Антимайдана.

Так прокомментировал это событие пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я обращаюсь к власти, к президенту - остановить этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира", - призвал Петр Порошенко.

"Это сегодня имеет ужасный символизм. Это означает победу антимайдана. Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двух детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана", - подчеркнул Порошенко.

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"Это точно неприемлемо. Мы не оставим это без реакции", - отметил Порошенко.

Он сообщил, что по его информации, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона. "Начиная от суда, который это рассматривал, - это печально известный Печерский суд, который штампует подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. И завершая тем, как проходили обыски, изъятие вещей, издевательства над вдовой, активистом на основании подписи бывшего адвоката Януковича", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом. В итоге ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.