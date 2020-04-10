С завтрашнего дня на Волыни вводится режим максимального ограничения передвижения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.
В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника на Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.
Дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко 9 апреля 2020 года.
"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массового заболевания коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина сможем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - отметил председатель облгосадминистрации.
Напомним, сегодня стало известно, что на Закарпатье официально запретили выходить на улицу. Так, будет запрещено передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.
Зелёная мразь напугана, растеряна и не знает, что деласть с этим короновирусом.
А значит пойдёт на любые преступления, в виде комендатского часа, массовых репрессий. итд
Действия нынешней власти это стандартные действия любых оккупнатов.
Коммендатский час, пропуска, карточная система, перекрытие всего и вся.
Будь ласка, скажіть, а хтось бачив у Конституції України такий термін - "режим максимального обмеження пересування"?