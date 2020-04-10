С завтрашнего дня на Волыни вводится режим максимального ограничения передвижения

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волынь,ога

Начиная с 11 апреля, в выходные дни в области вводится режим максимального ограничения передвижения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника на Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко 9 апреля 2020 года.

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"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массового заболевания коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина сможем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - отметил председатель облгосадминистрации.

Напомним, сегодня стало известно, что на Закарпатье официально запретили выходить на улицу. Так, будет запрещено передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.

Коронавирус и карантин
Волынь карантин комендантский час ОГА COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+12 Василь Грім
Введение комендатского часа по всей Украине это вопрос времени.
Зелёная мразь напугана, растеряна и не знает, что деласть с этим короновирусом.
А значит пойдёт на любые преступления, в виде комендатского часа, массовых репрессий. итд
Действия нынешней власти это стандартные действия любых оккупнатов.
Коммендатский час, пропуска, карточная система, перекрытие всего и вся.
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10.04.2020 14:24
+10 Вла
дивні нововведення зеленої влади.
Будь ласка, скажіть, а хтось бачив у Конституції України такий термін - "режим максимального обмеження пересування"?
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10.04.2020 14:23
+6 Поедатель Зябликов
Понимание полное: Зелёная власть ублюдочна в принципе и ловит садистский кайф, издеваясь над людьми. Ни украденной весны, ни украденной Пасхи вам, скотам, не простят! С завтрашнего дня на Волыни вводится режим максимального ограничения передвижения - Цензор.НЕТ 2681
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10.04.2020 14:29
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