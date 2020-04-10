17 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксированы на Виннитчине. Всего 119 заболевших, - ОГА

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По состоянию на утро 10 апреля на территории Винницкой области коронавирусная инфекция подтверждена в 119 случаях, в том числе у 9 детей. Только за сутки COVID-19 подхватили 17 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Винницкой ОГА, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский.

Руководитель региона сообщил, что по состоянию на утро 10 апреля на территории области в 119 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 9 детей - четверо детей в г. Гайсин, трое - в г. Винница, по одному ребенку в Черновицком и Винницком районе.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в г. Винница - 67, Гайсинском районе - 11, в Винницком районе 9 подтвержденных случаев, Тростянецкий район - 7, Ямпольский и Немировский по 4, Хмельницкий район - 3, Жмеринский, Крыжопольский, Казатинский по 2 случая заболевания, г. Ладыжин, Черновецкий, Липовецкий, Тивровский, Погребищенский, Томашпольский, Калиновский и за сутки добавился Барский район - по 1 случаю.

Следовательно, за последние сутки у 17 человек обнаружили коронавирус.

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"Всего в настоящее время в лабораториях протестировано уже 2037 образцов материалов. И это хорошая тенденция, ведь мы проверяем всех больных пациентов пневмонией, и это дает нам возможность определить точное количество больных коронавирусом. Мы выбрали правильную стратегию, ведь чем раньше и быстрее мы будем выявлять больных, тем быстрее отработаем всех контактных лиц, а следовательно, быстрее разорвем цепочку заражения", - отметил Скальский.

Руководитель региона также отметил, что в очагах вспышки коронавирусной инфекции было обследовано 255 человек с подозрением на заболевание.

"В настоящее время в лабораториях областного лабораторного центра есть в наличии диагностические тест-системы для исследования материалов методом полимеразной цепной реакции на 4800 человек. Я подчеркиваю, что мы постоянно увеличиваем это количество, а также ожидаем очередные поставки средств индивидуальной защиты для медиков", - подчеркнул чиновник.

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Кроме того, председатель ОГА сообщил хорошие новости о маленьком Павлике из г. Могилев-Подольский. По словам медиков, мальчик уже чувствует себя значительно лучше. Так, врачи сообщают, что он уже практически самостоятельно дышит, постепенно восстанавливается реакция нервной системы, а это уже значительные улучшения состояния ребенка.

"Семь официально подтвержденных пациентов, по состоянию на сейчас, выздоровели! Официальное подтверждение происходит только после того, как ПЦР тестирование дважды подряд дает отрицательный результат", - подчеркнул Скальский.

В ходе брифинга глава области отметил, что Винницкая центральная районная клиническая больница начала прием пациентов с коронавирусной инфекций. На сегодняшний день госпитализированы 6 пациентов с подтвержденным COVID - 19 и 1 пациент с подозрением.

Скальский сообщил, что в области на сегодня функционирует 69 мобильных медицинских бригад. За сутки ими осуществлено 110 выездов, отобрано 158 образцов биологического материала для тестирования.

Он также отметил, что в регионе 1864 человека находятся на самоизоляции.

За последние сутки не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима самоизоляции, - констатировал руководитель региона.