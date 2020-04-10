Налоговая и Минфин могут пересмотреть штраф, выписанный Philip Morris на 123 млн гривен

1824

Государственная налоговая служба оштрафовала табачную компанию "Philip Morris Украина" на общую сумму в 123,4 млн гривен по результатам проверки трансфертного ценообразования, компания начала процесс оспаривания решения в судебном порядке.

Об этом Українським Новинам сообщил финансовый директор компании Максим Барабаш.

"Проверка по вопросам трансфертного ценообразования ЧАО "Филип Моррис Украина" завершилась в сентябре 2019 года доначислениями по налогу на прибыль в размере 98,7 млн гривен плюс штрафная санкция 24,7 млн гривен, что совокупно составляет 123,4 млн гривен", - сказал он.

По словам Барабаша, компания считает такое решение необоснованным и уже начала процесс его оспаривания в судебном порядке.

При этом на данный момент Налоговая рассматривает совместно с Министерством финансов запрос "Philip Morris Украина" о проведении взаимосогласительной процедуры, предусмотренной Конвенцией об избежании двойного налогообложения, поскольку налог на прибыль, который украинские контролирующие органы доначислили по результатам проверки, уже был заплачен в другой стране.

Барабаш объяснил, что в рамках взаимосогласительной процедуры компетентные органы двух заинтересованных стран должны попытаться посредством взаимного согласования прийти к решению, где должен быть уплачен налог.

"Мы очень надеемся, что этот диалог между налоговыми органами Украины и Швейцарии состоится в полном соответствии с международными соглашениями, а нам удастся избежать долголетней судебной тяжбы с ГНС", - прокомментировал он.

Принципы трансфертного ценообразования были одобрены Советом Организация экономического развития и сотрудничества для предотвращения искусственного занижения цен с целью увеличения прибыли в странах с более благоприятным налоговым режимом.

Основной задачей трансфертного ценообразования является подтверждение того, что цены в операциях между взаимозависимыми компаниями одной группы устанавливаются по принципу "вытянутой руки" - цены на товары между связанными и несвязанными компаниями не должны отличаться.

В Украине первые правила по контролю за трансфертным ценообразованием появились в 2013 году.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики планирует усилить борьбу с нелегальным оборотом табака.

Ранее табачники думали сократить инвестиции в Украине из-за возможности установления торговой наценки на сигареты.