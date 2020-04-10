В Испании снизилась суточная смертность от COVID-19

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В Испании зафиксировано 605 новых смертей от коронавируса за последние сутки, и это самый низкий ежедневный показатель с 24 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным Министерства здравоохранения, количество летальных случаев снижается второй день подряд, общее количество умерших теперь составляет 15843.

За последние сутки зафиксировано около 4576 новых случаев инфицирования и это на тысячу меньше, чем день назад. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 157 022 человек.

Также сообщается, что 55 668 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 43 000 человек и в Каталонии - более 31 000 человек.

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