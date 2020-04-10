На Киевщине ужесточен карантин: ограничено передвижение и пребывание людей в общественных местах

6016 19
На Киевщине ужесточен карантин: ограничено передвижение и пребывание людей в общественных местах

Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020).

Также решено усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях. 

Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.

Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано на Киевщине. Всего 140 заболевших, - ОГА

Коронавирус и карантин
карантин Киевская область ОГА COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5 Денис Шпортун
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Слабо ввести ЧП. Тогда ведь придется всех обеспечить масками, антисептиками и продуктами питания. А так что хочу то и творю.
показать весь комментарий
10.04.2020 15:13
+5 Afanasiy
А не рановато ли вы нас покинуть собрались?
показать весь комментарий
10.04.2020 15:30
+3 Viktor Turchanikov
Уже комиссии править Конституцию начали. Всё по Деникину "Крушение власти и армии"
показать весь комментарий
10.04.2020 15:15
Смотреть комментарии