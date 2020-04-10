Не стоит пробовать вернуть Украину во времена Януковича. Выбросим из страны так же, - Егор Соболев о преследовании Чорновол

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Участник Революции Достоинства и нардеп Верховной Рады прошлого созыва Егор Соболев прокомментировал сегодняшние обыски у Татьяны Чорновол и вручение ей подозрения в поджоге офиса "Партии регионов" 18 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Соболева в фейсбуке.

"Хочу поделиться с теми, кто пытается вернуть Украину во времена Януковича, в частности, пересмотреть результаты Революции Достоинства.

Не стоит. Мы прекратим соблюдать карантин, и выбросим вас так же как Януковича. И, да, в этот раз будет гораздо больше самосудов. Говорю это как человек, который в то утро тоже был возле офиса "Партии регионов" на Липской", - написал экс-нардеп.

Он также обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой: "Вы (как ни странно) на важной должности сейчас - именно вследствие тех величественных в истории украинского общества дней. Не испытывайте терпение этого общества в дни нынешние".

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Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом. В итоге ГБР сообщило о подозрении в умышленном убийстве Татьяне Чорновол.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.