Оккупанты в Крыму массово отправляют "предупреждения" крымскотатарским активистам, - Минреинтеграции

528

В Минреинтеграции из временно оккупированного Россией Крыма поступают сообщения, что российская оккупационная администрация массово отправляет "предупреждения" крымскотатарским активистам с целью недопущения организации на полуострове любых публичных мероприятий под видом "борьбы с экстремизмом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

За последние два дня зафиксированы десятки подобных фактов в Бахчисарае, Судаке, Симферопольском, Ичкинскому и других районах.

Эти акты никоим образом не связаны с противодействием эпидемии коронавируса, а являются еще одним проявлением давления, ведь "предупреждение" доставляют работники оккупационной "полиции", которые, запугивая крымчан, пытаются отговорить их даже от единоличных акций солидарности и памяти.

Вызывает обеспокоенность то, что пытаются ограничить любые меры коренного народа, в том числе - о почтении памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и акции ко Дню крымскотатарского флага 26 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции