Госбюджет недополучил за 2019 год 43 млрд грн, - Счетная палата

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Из-за низкого качества макроэкономического прогнозирования недопоступления государственного бюджета в 2019 году составили 43 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

По словам главы Счетной палаты Валерия Пацкана, некачественный прогноз привел к значительным отклонениям отдельных фактических макропоказателей от прогнозируемых.

Речь идет прежде всего об обменном курсе гривни, росте импорта, цен и тому подобное.

В IV квартале были внесены изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год и уменьшены объемы доходов общего фонда на 20 млрд грн и расходов на 22 млрд грн. Но несмотря на это государственный бюджет не выполнен как по доходам на 38 млрд грн (3,7%), так и по расходам на 54 млрд грн (4,8%).

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Плановые показатели доходов, администрируемых Государственной таможенной службой, заявляют в Счетной палате, не выполнены на 29 млрд грн (7,3%), Государственная налоговая служба перевыполнила план на 2,3 млрд грн (0,5%) за счет того, что по решению Правительства государственные предприятия уплатили в бюджет часть прибыли, которую должны были перечислить до 1 июля 2020 года.

По мнению Пацкана, план расходов не выполнен из-за принятия неэффективных управленческих решений, отсутствия надлежащего планирования, низкой исполнительской дисциплины участников бюджетного процесса. Он напомнил, что уже в январе 2019 года вносились изменения в помесячную роспись общего фонда, а в ноябре - декабре, уже после существенных уточнений бюджетных назначений По подсчетам Счетной палаты, правительство приняло 29 решений о перераспределении назначений между отдельными бюджетными программами и это свидетельствует о ненадлежащем планировании расходов.

Пацкан отметил, что в 2019 году уменьшился объем предоставленных из государственного бюджета субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и первичную медицинскую помощь населению, поскольку эти расходы осуществлялись частично из государственного бюджета. По его словам, из-за этого уменьшилась доля расходов местных бюджетов без трансфертов в государственный бюджет в расходах сводного бюджета.

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