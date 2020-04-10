Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом

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Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины обновило государственный протокол лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министерства в Telegram.

По данным Минздрава, в протокол были внесены изменения на основе данных японского, австрийского опыта. Сейчас документ включает:

  • более четкий алгоритм применения лекарственных средств;
  • возможность применять лекарственное средство "Фавипиравир";
  • более детальную информацию относительно дозировок препаратов;
  • усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;
  • обновленные противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19).

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав протокол COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+1 Андрей Дидовик
Блин...вирусы герпеса и гриппа плачут и умоляют не забывать о них!
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10.04.2020 16:37
+1 kuba
Парень просыпается в больничной палате. Вокруг никого. На тумбочке звонит телефон:
- Алло, здравствуйте, я ваш лечащий врач.
- Доктор, что со мной?
- Ну... Мы сделали анализы... Короче, у вас коронавирус.
- Как?! Ну так делайте же что-нибудь срочно! Лечите меня!
- Ну, с этого дня прописываем вам блинную диету.
- Это как?
- Ну, на завтрак блины, на обед блины, на ужин блины.
- А что, это поможет??
- Не знаю. Просто блины - это единственное, что под дверь пролезет.
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10.04.2020 16:41
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