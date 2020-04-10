Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом
Министерство здравоохранения Украины обновило государственный протокол лечения больных коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министерства в Telegram.
По данным Минздрава, в протокол были внесены изменения на основе данных японского, австрийского опыта. Сейчас документ включает:
- более четкий алгоритм применения лекарственных средств;
- возможность применять лекарственное средство "Фавипиравир";
- более детальную информацию относительно дозировок препаратов;
- усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;
- обновленные противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19).
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- Алло, здравствуйте, я ваш лечащий врач.
- Доктор, что со мной?
- Ну... Мы сделали анализы... Короче, у вас коронавирус.
- Как?! Ну так делайте же что-нибудь срочно! Лечите меня!
- Ну, с этого дня прописываем вам блинную диету.
- Это как?
- Ну, на завтрак блины, на обед блины, на ужин блины.
- А что, это поможет??
- Не знаю. Просто блины - это единственное, что под дверь пролезет.