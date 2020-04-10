Минздрав обновил протокол лечения больных коронавирусом

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Министерство здравоохранения Украины обновило государственный протокол лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министерства в Telegram.

По данным Минздрава, в протокол были внесены изменения на основе данных японского, австрийского опыта. Сейчас документ включает:

более четкий алгоритм применения лекарственных средств;

возможность применять лекарственное средство "Фавипиравир";

более детальную информацию относительно дозировок препаратов;

усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;

обновленные противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19).

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