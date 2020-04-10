В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции

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граница,госпогранслужба,пограничник,коронавирус

В Верховную Раду подан законопроект №3321 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней". Он предполагает возможность запрета на въезд на территорию Украины граждан из стран/регионов, в которых зафиксированы особо опасные инфекционные болезни.

Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает возможность запретить или временно ограничить въезд на территорию Украины граждан и транспортных средств из стран или местностей, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.

Лица, которых подозревают в зараженности инфекционной болезнью, должны будут предоставить согласие на самоизоляцию на время инкубационного периода.

Инициаторы законопроекта — Кабинет Министров и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Авторы документа указывают, что законопроект разработан для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Проект закона согласовали Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерство здравоохранения.

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Коронавирус и карантин
ВР законопроект Кабмин карантин Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 Valery Greff
узкомирность головного мозга должна быть первой в списке инфекций. В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции - Цензор.НЕТ 1822
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10.04.2020 16:45
+7 Лео Кот
то есть закроют весь Мир.., - потому что инфекция везде....
Железный занавес - 2.....СССР...
Хороший закон....
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10.04.2020 16:45
+7 буков
А Миколаївська область має заборонити в'їзд з областей, де виявлені інфекції.
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10.04.2020 16:49
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