Супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля

5323

Сообщено о подозрении супруге бывшего министра иностранных дел Украины по факту предоставления органу, осуществляющему досудебное расследование, заведомо ложного показания свидетеля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что жена экс-министра, которую следователь предупредил об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, будучи допрошенной в качестве свидетеля, умышленно сообщила правоохранителям недостоверные сведения о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку)", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, при рассмотрении судом ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, супруга, будучи предупрежденной судьей об уголовной ответственности за заведомо ложное показание, в ходе допроса его в качестве свидетеля предоставила суду такую ​​же недостоверную информацию.

Такими своими ложными показаниями она пыталась помочь своему мужу избежать ответственности за противоправное лишение жизни другого человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля).

21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила в доме экс-главы МИД Леонида Кожары тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал на 2 месяца экс-главу МИД Кожару с альтернативой залога в 14 млн грн