"Пока Порошенко примеряет на себя роль защитника медработников, правительство уже ведет эту работу" - "слуга народа" Янченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Галина Янченко.
"Пока Петр Порошенко примеряет на себя роль единственного защитника украинских медработников и предлагает ввести для врачей выплаты на уровне бойцов ООС, правительство уже ведет эту работу", - говорится в сообщении.
В частности, весь медицинский персонал, задействованный в работе по ликвидации коронавируса, а это и врачи, и медсестры, лаборанты, врачи скорой к завершению эпидемии, будет получать тройной оклад дополнительно к зарплате.
"Кроме того, по моей инициативе изменениями в бюджет будет внесена норма о возможности выплачивать компенсации семьям медработников в случае летального исхода от заражения коронавирусом. Размер выплаты будет определять Кабмин, но она должна быть по паритету выплат для бойцов ВСУ", - отметила Янченко.
Отмечается, что голосовать за это решение парламент будет уже в этот понедельник.
Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть обязана ввести страхование медицинских работников в случае их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.
Ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.
Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.
Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.
Более 10 000 продуктовых наборов счет Фонда Порошенко подготовлены и уже поступают в регионы страны.