Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 13 апреля в 14:00

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента.

Об этом сообщается на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 13 апреля 2020 года", - говорится в документе.

Отмечается, что на внеочередном заседании будет рассмотрен проект закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных (регистр. № 2370, второе чтение); проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (повторное первое чтение с сокращением срока подготовки) (поручение от 30.03.2020) (регистр. № 3279); проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предупреждения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (регистр. № 3320).

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Депутаты также должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (регистр. № 2339, 2339-1) , проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета (регистр. № 3132).

В повестку дня внеочередного заседания также включен проект закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предупреждения распространения коронавирусной болезни (COVID 19) (второе чтение с сокращением срока подготовки) (регистр. № 3276).

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В то же время, парламентарии должны рассмотреть Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями Президента Украины от 19.02.2020 (регистр. № 1049) и 13 проектов постановлений об отмене решения ВР от 31 марта 2020 года о принятии в целом проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".