НАТО развенчало российские фейки о коронавирусе

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НАТО не создавало коронавирус в качестве биологического оружия, не пытается получить больше денег за счет медицины и не распространяет COVID-19 во время учений.

Разоблачение мифов российской пропаганды опубликовано на сайте НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Первый миф касается того, что COVID-19 "разрушает НАТО". Но Альянс по своей природе был создан как антикризисная структура, поэтому и сейчас работает над тем, чтобы кризис в сфере здоровья не перерос в кризис в сфере безопасности.

"Наша способность к выполнению операций не была подорвана. Наши силы остаются готовыми, наши критически важные действия продолжаются, включая деятельность боевых групп на востоке Альянса, наши морские операции, а также миссии продолжаются от Афганистана до Косово. Мы продолжаем обеспечивать надежное сдерживание и оборону и одновременно поддерживаем национальные усилия по борьбе с пандемией. Союзники по НАТО продолжают поддерживать друг друга в ответе на COVID-19 и являются солидарными друг с другом", - говорится в сообщении.

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Второе направление российской пропаганды пытается поставить под сомнение способность НАТО помочь союзникам в борьбе с коронавирусом. Факты говорят о прямо противоположном. Силы НАТО и взаимодействие Альянса со странами-партнерами позволили доставить союзникам критически важное медицинское оборудование и защитные средства, развернуть дополнительные медицинские пункты и госпитали, транспортировать пациентов с COVID-19 для лечения в других странах.

Третий миф, который изначально пытаются распространять российские дезинформаторы - это обвинения НАТО в том, что коронавирус является оружием, созданным в НАТО. Это очевидная ложь, которая подтверждена многочисленными медицинскими исследованиями и выводами ВОЗ о естественном происхождении коронавируса.

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Четвертое направление дезинформации кремлевских источников - что учения под эгидой НАТО способствуют распространению коронавируса. Правда заключается в том, что с начала эпидемии НАТО отменило часть военных учений и перевело часть из них в другой формат, который исключает риск заражения.

Наконец, пятый миф пытается убедить людей, что НАТО поощряет увеличение расходов на оборону за счет уменьшения расходов на здравоохранение. Это неправда, ведь НАТО не влияет на формирование национальных бюджетов стран-членов. В то же время, в условиях кризиса вооруженные силы стран-союзниц доказали свою роль в усилиях гражданского общества в борьбе с пандемией и ликвидацией ее последствий.

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