"Новая почта" проведет учения на случай заражения коронавирусом

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В воскресенье, 12 апреля в одном из терминалов "Новой почты" пройдет учебная тренировка на тот случай, если среди сотрудников будет выявлен коронавирус.

Цель - отработать рабочий механизм, чтобы правильно и быстро среагировать в случае реальной угрозы.



"Новая почта" выходит на новый уровень в борьбе с эпидемией. Уже в это воскресенье в одном из терминалов компании состоится тренинг "Covid-19". По сценарию, накануне, 11 апреля руководитель терминала получает телефонный звонок от сотрудника, который сообщает, что он только что получил положительный результат теста на коронавирус. Как реагирует руководитель терминала, кому дальше передает информацию, какие меры принимаются, что будет с работниками и помещениями, в которых они работали - все произойдет в реальных условиях с учетом мельчайших деталей.



В ходе учений будут выявлены возможные пробелы и устранены ошибки. Это поможет заранее получить отлаженную схему действий, которую при необходимости можно применить во всех подразделениях компании.



"Мы - "Новая почта"- регулярно проводим тренировочные учения на случай пожара, а вот о биологических угрозах большинство из нас знает только в теории. Да, мы тщательно соблюдаем все меры безопасности, чтобы не допустить инфицирования сотрудников, однако должны быть готовы к разным сценариям. Хотим надеяться, что такого не произойдет и у нас не будет повода применить полученный опыт на практике", - прокомментировал Александр Бульба, СЕО "Новой почты".



О результатах тренинга "Covid-19" "Новая почта" проинформирует дополнительно.

Справка о компании

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам - как бизнесу, так и частным лицам - полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В Группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "ПОСТ ФИНАНС" и "Нова Пошта Интернешнл".

"Нова Пошта" - лидер логистического рынка, который обеспечивает легкую доставку каждому клиенту - в отделение, почтоматы, по адресу - и позволяет тысячам предпринимателей создавать и развивать бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Сеть компании насчитывает более 6000 отделений по всей Украине, а количество отправлений только за 2019 превысило 212 млн. "НП Логистик" - компания, предоставляющая услуги фулфилмента: хранение товара на складах, комплектацию и отправку заказов получателю. "ПОСТ ФИНАНС" - небанковское финансовое учреждение, благодаря которому клиенты компании могут осуществлять денежные переводы и операции с электронными деньгами. "Нова Пошта Интернешнл" развивает международную партнерскую сеть, чтобы предоставлять клиентам услуги по экспресс-доставке не только в Украине, но и за рубежом.

Группа "Нова Пошта" работает с соблюдением всех норм украинского законодательства. За 2019 год Группа перечислила в бюджет страны более 4 млрд грн налогов и сборов.

Подробнее о продуктах и ​​услугах на сайте: https://novaposhta.ua/