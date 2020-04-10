В ВСУ зарегистрированы 3 новых случая заболевания COVID-19

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10 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы еще 3 случая заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Медицинских сил ВСУ.

Так у военнослужащего Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был 9 апреля госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР тестирования, сегодня подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 , вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Данный военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы. Проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

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Также заболевание COVID-19 подтверждено у двух военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого было подтверждено заболевание COVID-19. Сегодня поступили результаты их ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военные, которые имели с ними контакты, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания COVID-19.

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Напоминаем, по состоянию на 7:00 10 апреля в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19, из них 1 летальный.