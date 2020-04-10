Кабмин вводит пошлины на российский уголь с 15 апреля

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Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал изменения в постановление, которым с 15 апреля устанавливается 65% пошлина на российский уголь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

По словам Шмыгаля, решение принято для защиты украинских шахт.

"В процессе работы над документом мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый в Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать. Поэтому довольно долго постановление №261, принятое по поручению президента 18 марта, было на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который с 15 апреля устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок", - отметил премьер-министр.

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