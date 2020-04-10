"Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне", - Аваков о подозрении Чорновол

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Глава МВД Арсен Аваков предложил первому замглавы ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Чорновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными.

Об этом он заявил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо! Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - учавствовала в гражданских протестах... Таня - талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику…", - говорится в сообщении.

По его словам, неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предьявленные обвинения.

"Но то, что происходит в отношении Тани - неадекватно и постыдно... С начала войны Таня, проводила на передовой в самых горячих точках все время.. В Киев возвращалась только выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение .. Я подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт. Мы все оплакивали его гибель - большого красивого человека и патриота… мы хоронили его и ставили ему памятник в родном городе.. говорили, подавляя слезы.. сыну Тани - за отца вручали орден… Таня отказалась от квартиры, как вдова погибшего - "зачем нам лишнее.. буду жить и дальше в хате с детьми и родителями", - отметил Аваков.

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"Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня", - подчеркнул он.

Аваков отметил, что наказывать Чорновол подлостью нельзя.

"Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" - подытожил Аваков.

Напомним, сегодня экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

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