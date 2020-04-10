Мужчине, который сжег Долину нарциссов, грозит до 12 лет за решеткой

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Прокуратура сообщила 49-летнему жителю г. Хуст о подозрении в поджоге Долины нарциссов. По версии следствия, он дважды поджигал долину и уничтожил 9 га заповедника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"Хустянин 27 марта 2020 года, проходя по территории заповедника, умышленно поджег сухую траву и покинул место преступления. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов", — сказано в сообщении.

"Уже на следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой. В результате на охваченных пожаром 2,5 га территории заповедника уничтожены цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины", — добавили в прокуратуре.

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Сумма нанесенного биосферному заповеднику ущерба составляет почти 650 тыс грн.

Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда путем поджога, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1, ч. 2 ст. 252 УКУ). Наказание по этой статье может составить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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