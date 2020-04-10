В Тернополе запретили работу ломбардов, рынков и строительных магазинов

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В Тернополе запретили работу ломбардов, рынков и строительных магазинов

Решено запретить продажу кофе и других горячих напитков, приготовляемых в кофейных аппаратах, в магазинах и на территории Тернопольской громады (кроме расположенных на территории АЗС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом сегодня решил запретить работу рынков, ломбардов, строительных магазинов, кроме работы доставки оптовых продаж.

"Запретить продажу кофе и других горячих напитков, приготовляемых в кофейных аппаратах, в магазинах и на территории Тернопольской громады (кроме расположенных на территории АЗС)", - говорится в сообщении.

При этом штаб принял решение разрешить деятельность предпринимателей, работающих в сфере строительства, реконструкции и ремонта при условии выполнения противоэпидемических мер - на открытом воздухе при условии пребывания на объекте не более 10 человек одновременно, в средствах индивидуальной защиты, после проведенного температурного скрининга.

Также в городе разрешается пребывание в одном легковом автомобиле не более 2 человек (один спереди и один сзади) или в пределах членов одной семьи.

Ранее Тернопольский горсовет сообщал, что не будет вводить комендантский час в ближайшие выходные.

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Коронавирус и карантин
карантин Тернополь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Как так? Жулька и жена Разумкова без выручки останутся! Открыть немедленно ломбарды!
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10.04.2020 17:46
+3 olele


Judge Dredd@Dredd_Director 17 ч

Поліція почала провокувати на порушення карантину.
В Тернополі вони замовили онлайн квіти, які забрали через віконце магазину, після чого відразу склали протокол по ст.44-3.
На щастя, суд став на сторону продавчині.
Спливають в пам'яті слова Арсенборисича: "Мусора - не люди!"
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10.04.2020 18:13
+2 Anatoliy A 006b9dda
ВАНУ не любят в Тернополе,что ли? Зачем бабушку делать бедной на горе украинцев?
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10.04.2020 17:45
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