Массовое экспресс-тестирование во Львове помогло выявить латентных больных COVID-19, - Садовый

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Во Львове для массового тестирования используют экспресс- тесты. Это уже помогло выявить нескольких зараженных.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы массово тестируем людей, у нас есть более 25 000 экспресс-тестов", - отметил он.

Тестируют водителей трамваев, троллейбусов, автобусов, социальных работников, медицинских работников, представителей бизнеса, супермаркетов, кассиров, сообщил львовской городской голова.

"Мы договариваемся с руководителями предприятий и организуем выездные рабочие группы наших медиков, их всех осматривают и люди сразу сдают экспресс-тест", - сказал Садовый.

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На вопрос о неточности результатов тестов мэр Львова отметил: "Вообще экспресс-тесты используют когда уже есть симптомы, на 4-5 день. Но знаете, очень часто людям это нужно для успокоения, потому что страх является большой проблемой для иммунной системы".

По словам Садового, такое тестирование помогло выявить несколько случаев заболеваний коронавирусом.

"Мы обнаружили одну работницу рынке, когда она даже не догадывалась. Обнаружили работников медицинских учреждений, людей, которые приходят в поликлинику, мы их также тестируем, особенно, когда есть подозрение на воспаление легких. Но потом, конечно, это все пропускаем через ПЦР-тестирования. Есть во Львове две лаборатории и планируем еще две лаборатории открывать", - рассказал мэр Львова.

Во Львовской области на сегодня официально подтверждено 82 случая заболевания коронавирусом.